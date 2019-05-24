قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مصلحة أي وطن تأتي من صميم الأديان فلا يوجد دين دون دولة تحميه وتقيمه، موضحا أن الوزارة تحرص على عمارة بيوت الله بأكبر حركة لإعمار مساجد مصر.

وأضاف "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة، أن الوزارة خصصت 3500 مسجد من أجل الاعتكاف وهي سنة مؤكدة وليست سببا للفرقة، موضحا أن اعتكاف المسلم من أجل الصلاة وقراءة القرآن والذكر.

وأكد وزير الأوقاف أن دار الإفتاء بعد مباحثات بينها وبين الأزهر الشريف قد قرروا تحديد قيمة زكاة الفطر لـ13 جنيها كحد أدنى للفرد، مشيرا إلى أن زكاة الفطر يجب أن تؤدى على كل مسلم صام شهر رمضان أو لم يصم أو ولد قبل غروب شمس اليوم الأخير من رمضان.