قال عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة منفلوط، إنه جاري تنفيذ الربع الأخير من الخطة الاستثمارية للمركز لعام 2018 /2019 واستكمال أعمال الرصف بالمدينة والقرى، مشيرا إلى بدء أعمال تمهيد وفرش التربة الزلطية لطريق قرية المدور التابعة لقرية أم القصور بطول 2 كيلو متر تقريبًا تمهيدًا لرصفه، لافتا إلى تمهيد وتسوية عدد من الشوارع والطرق للتيسير على المارة وخلق سيولة مرورية وتحسين الطرق الفرعية بين القرى وبعضها وبين القرى والمركز.

وأشار النمر، إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، التي أكد فيها على استمرار تنفيذ أعمال رصف وصيانة ورفع كفاءة بعض الطرق ضمن الخطة الاستثمارية الحالية على مستوى مدن ومراكز المحافظة وخاصة الطرق الترابية بين القرى بما ينعكس على حالة المرور وحياة المواطن يوميا حيث إن الشوارع المرصوفة بشكل جيد تيسر حركة المرور وتوفر الجهد والوقت كما أنها تعكس مظهر حضاري للمحافظة.