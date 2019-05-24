ضبط "طباخ" يتاجر بالمخدرات برأس غارب

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، برئاسة الرائد محمد عزت، رئيس مباحث القسم، من ضبط طباخ وبحوزته مخدر الحشيش بغرض الاتجار.

تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطار من العميد مدحت منتصر مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط مباحث قسم رأس غارب من ضبط (فرج. م. ا) طباخ وبحوزته " قطعة متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن 30 جرام تقريبا –هاتف محمول".

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر أمام العميد أيمن عقل مفتش مباحث القسم، بقصد حيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف للإتصال بعملائه.

تحرر محضر حمل رقم 887/2019 جنح قسم رأس غارب، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.