بدأ الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة، قبل عصر اليوم الجمعة، في الوصول إلى مخيمات العودة الخمس للمشاركة في الجمعة التاسعة والخمسين لمسيرات العودة وكسر الحصار.

ووصل الشباب الفلسطيني إلى خمس نقاط تمتد من رفح وخان يونس جنوب القطاع مرورا بمخيم العودة شرق مخيم البريج وسط القطاع وصولا إلى غزة والشمال للمشاركة في جمعة "التراحم والتكافل"، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وحمل المشاركون أعلام فلسطين ورددا شعارات تدعو لكسر الحصار، وتأتي مشاركة الفلسطينيين استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر والحصار التي أكدت على سلمية المسيرات وشعبيتها، ودعت الهيئة في وقت سابق إلى عدم حضور الأطفال إلى المسيرات والالتزام في خيام العودة حفاظا على حياة المشاركين .