قدمت فرقة السباعية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة من محافظة أسوان مجموعة من حفلات الإنشاد الديني والصوفي احتفالا بشهر رمضان في عدة مدن بأوغندا أبهرت خلالها الجمهور ونالت إعجاب واستحسان الشعب الأوغندي، الذي تفاعل مع الفنانين المصريين، مطالبا بتكثيف مثل هذه الفعاليات التى تعد أحد وسائل التقارب بين الشعوب الإفريقية.

يأتي ذلك تنفيذا لمبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أطلقها لتعزيز ودعم التواصل مع دول القارة السمراء، واستكمالا لاحتفالات وزارة الثقافة، برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، والتي تأتي ضمن استراتيجيتها لمد جسور التواصل الثقافي والفني مع دول إفريقيا،

السباعية تبهر جمهور اوغندا بالانشاد والمدائح النبوية القوة الناعمة لوزارة الثقافة تصل أوغندا.. ووزيرة الثقافة: حوارنا الثقافي مع إفريقيا لا ينقطع ويبرز ملامح حضارات شعوبنا

كما حرص الشيخ شعبان رمضان موباج المفتي العام لأوغندا على استقبال ولقاء أعضاء وفد وزارة الثقافة المصرية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في العاصمة كمبالا وثمن دور القوة الناعمة في التواصل بين أبناء القارة السمراء.

كما أشاد موباج بالعلاقات مع مصر في مختلف المجالات، واصفا تلك العلاقات بالتاريخية والقوية والمتميزة بين البلدين والشعبين، مؤكدا أن البعثات الثقافية والفنية من أم الدنيا مصر تعكس العلاقات المتميزة بين البلدين وتطلعهما للعمل سويا لبناء مستقبل مشرق.

وقالت الدكتور إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن خارطة احتفالات الوزارة، التي جرى إعدادها للاحتفال برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، تتميز بالثراء والتنوع وتعدد الأنشطة الإبداعية التبادلية بين الوطن ودول القارة السمراء باعتبارها عمقا استراتيجيا للبلاد، كما تبرز أهمية دور القوة الناعمة في التواصل بين شعوب الأرض الواحدة في حوار للثقافات لا ينقطع ويرمي إلى التفاهم والتعارف بهدف الاندماج والتكامل وتقريب المسافات بين أبناء القارة.

وأشارت إلى استثمار الفعاليات لإبراز ملامح الحضارة المصرية وإلقاء الضوء على ألوان الفكر والفن الحديث والمعاصر في حوار يجمع أدباء وفناني وفرق أبناء الأرض الواحدة.