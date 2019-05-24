يشيع الآن جثمان زكي مبارك، الذي قتل في سجون تركيا في غزة، وذلك حسبما افادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

يذكر أن جثمان زكي مبارك وصل إلى مطار القاهرة يوم 13 مايو الجاري، تمهيدا لإرساله إلى غزة.

وأرسلت السفارة الفلسطينية في القاهرة طبيبًا لفحص جثمان زكي مبارك الفلسطيني المقتول في تركيا، والتي زعمت السلطات هناك انتحاره شنقًا.

وكتب الطبيب تقريرًا صغيرًا لا يتجاوز بضعة كلمات قال فيه: "الجثة متحللة ولا يمكن إعادة تشريحها مجددًا"، وهو ما أغضب الأسرة.

فيما قال شقيق القتيل، إن الأسرة ترفض نقل الجثمان قبل إعادة تشريحه، مضيفًا أن الجثة تعرضت للتحلل والتعفن الرمي، ومفرغة تماما من الداخل، ولا يوجد بها أي أعضاء داخلية، حيث تم نزعها من جانب السلطات التركية.

وأضاف أن الأسرة تقدمت بطلب رسمي للنائب العام المصري، نبيل صادق، لإعادة تشريح الجثمان، وبيان حجم الإصابات فيه، وآثار التعذيب، وتحديد سبب الوفاة الفعلي، خاصة أن تقرير الطب الشرعي التركي نسف وكذب الرواية التركية، وأكد أن سبب الوفاة جروح وإصابات بالجسد وليس بسبب الشنق أو الانتحار.

وأكد أن حالة الجثة، وتقرير الطب الشرعي التركي كافيين لفضح تركيا ونظام رجب طيب أردوغان، موضحًا أن الصور توضح مدى الإجرام الذي ارتكب بحق شقيقه، ومدى التعذيب، والبشاعة التي تعرض لهما، وأديا لوفاته.

وذكر أن جثة شقيقه بها آثار تعذيب وخياطة طبية في كافة أنحاء الجسد، وفي الساق والصدر والقدمين، ومنزوعة الأعضاء مثل القلب والكبد واللسان والبلعوم، موضحًا أن الجمجمة تعرضت لكسر من جراء التعذيب.