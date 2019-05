يحيي الموسيقار العالمي ياني حفلًا جديدًا في مصر، 26 يوليو المقبل، في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة، مقطوعاته الموسيقية القديمة والحديثة من أشهر مؤلفات "Yanni" الموسيقية، منها "Thirst for Life، وOur Days، وCan’t Wait، وWhat You Get".