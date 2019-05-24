عمال الطوارئ ينقلون أحد المصابين إلى سيارة الإسعاف بعد انفجار عبوة ناسفة في ليون الفرنسية- تصوير أ ف ب

أفادت مصادر، بأن الانفجار الذي وقع مساء اليوم، أسفر عن ثمانية جرحى إصابتهم طفيفة في شارع للمشاة في ليون "شرق فرنسا".

وقالت متحدثة باسم النيابة لـ"فرانس برس": "نرجح في الواقع فرضية الطرد المفخخ"، مؤكدة معلومات للصحافة المحلية في حين توجه النائب العام في ليون نيكولا جاكي إلى المكان.

وكانت حصيلة أولية رسمية للسلطات المحلية، أشارت إلى "ثمانية جرحى إصاباتهم طفيفة".

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانفجار بـ"الهجوم".

وقال: "ليست من صلاحياتي أن أضع حصيلة لكن اليوم في هذه المرحلة لا ضحايا. هناك جرحى وبالطبع أتعاطف مع الجرحى وأسرهم" دون مزيد من الإيضاحات.

وكان الطرد يحتوي على "براغ ومسامير" وزرع أمام مخبز عند مفترق شارعين في قلب هذه المدينة التي تعد من أكبر المدن الفرنسية- بحسب مصادر الشرطة.

وأخلت قوات الأمن المنطقة، وضربت طوقا أمنيا حولها، وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل.