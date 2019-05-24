مسلسل لآخر نفس الحلقة 19.. سلمى تحل لغز ابن الوليد وتعثر على هارد

وفاة وغموض وقتل واختطاف، كوابيس كثيرة تعيشها ياسمين عبدالعزيز "سلمى"، منذ وفاة زوجها فتحي عبدالوهاب "المقدم حازم"، بعدما اكتشف أنه تم فصله من الداخلية وانضم لتنظيم إرهابي.

وبدأت الحلقة التاسعة عشرة، باكتشاف أحمد العوضي "أدهم " أنه مراقب من قبل أشخاص ما ولا يعرف من هم ويطلب من "سلمى" البقاء بصحبة أحمد صلاح حسني "سليم"، فيما يحاول محمد عز "ياسر" إقناع هند عبدالحليم "دينا"، بمصارحة شقيقتها بمرضها.

وتقابل "سلمى" الصحفي محمد البياع "علام الوليد"، بصحبة "أدهم" و"سليم"، لمعرفة علاقته بـ"حازم"، ويخبرها بأن والده كانت لديه جريدة ومطبعة والجريدة تدعى "السلطة الرابعة"، وبعد بيع المطبعة في مزاد علني اشتراها "حازم" وأعطاها لـ"علام"، ما فسر لـ"سلمى" العديد من الألغاز التي تركها "حازم" قبل وفاته.

وأخبرهم "علام" بأن السلطة الرابعة التي ذكرها "حازم" في روايته هي الجريدة، وابن الوليد هو "علام"، والجوهرة هي الاسم الكودي لـ"المطبعة".

وتذهب "سلمى" مع "علام" بصحبة "أدهم" و"سليم"، إلى المطبعة لتجد صندوقا به "هارد" كومبيوتر، وبذلك تكون "سلمى" عثرت على "هاردين" كومبيوتر تركهم "حازم" قبل وفاته.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق، حيث تتعرض المهندسة "سلمى أبو الفضل" لكثير من المواقف الصعبة، عقب وفاة زوجها ضابط الشرطة "حازم غنيم"، فتضطرها الأحداث إلى رعاية ابنتها وابنها لوحدها، وإذا بها تكتشف أشياء مثيرة لم تكن تعلمها عنه.

المسلسل تأليف أمين جمال وعبدالله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي، بطولة ياسمين عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبدالحليم، مراد مكرم، وهبة عبدالغني.