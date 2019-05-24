اجتمع اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم، بأهالي منطقة الملاحة في الغردقة، للاستماع إلى مطالبهم، عقب الإفطار الجماعي، الذي نظمه جهاز التعمير والإسكان بالمنطقة.

أشار عبدالله إلى أن منطقة الملاحة بمدينة الغردقة شهدت طفرة في أعمال التطوير وإحلال وتجديد البنية التحتية، خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن البحر الأحمر تهدف إلى تطوير كل المناطق القديمة بالغردقة وتضع نصب أعينها خدمة جميع المواطنين بمختلف مدنها.

كان جهاز التعمير والإسكان، قد نظم مائدة إفطار جماعي بالغردقة، بحضور العديد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين المسيحي والإسلامي بالمحافظة الساحلية.