نددت الصين، اليوم، بما سمته «أكاذيب» الولايات المتحدة بشأن شركة «هواوى»، بعد تصريحات لوزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، اتهم فيها عملاق الاتصالات الصينى بالتعاون مع بكين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كانج، رداً على تصريحات «بومبيو»: «منذ وقت غير قصير، روّج بعض المسئولين السياسيين فى الولايات المتحدة مراراً شائعات تتعلق بـ«هواوى»، لكنهم لم يتمكنوا يوماً من تقديم أدلة».

وأعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أمس، أنّ المفاوضات التجارية مع الصين تشمل ملف شركة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوى»، وقال إنّ «هواوى شىء خطير للغاية، عندما تنظرون إلى ما فعلوه من وجهة نظر أمنية، ومن وجهة نظر عسكرية، تجدون أنه خطير للغاية. لكن من الممكن أن يتم تضمين (هواوى) فى اتفاق تجارى، وإذا توصّلنا إلى اتّفاق، فأنا أرى (هواوى) مدرجة فيه بطريقة أو بأخرى».

بورصات الصين واليابان تفتح على انخفاض تحت تأثير الحرب التجارية.. و"طوكيو" تعد استقبالاً حافلاً لـ"ترامب"

وأكد سفير الصين لدى الولايات المتحدة «تسوى تيان كاى» أن التعاون الصينى - الأمريكى جلب منافع هائلة للشعبين، ومستقبل العلاقات الثنائية ينبغى أن يحدّده الشعبان، محذراً من السماح لشخصيات سيئة النوايا تقوم بالتحريض على ما يُسمى بـ«حرب باردة جديدة تندلع على حساب مصالح الشعبين». وبدأت بورصات الصين واليابان، اليوم، جلساتها على انخفاض وسط مخاوف من تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، غداة تراجع أسواق المال فى العالم فى أجواء القلق من انعكاسات هذا النزاع على نمو الاقتصاد العالمى.

من جهة أخرى، أعدّت اليابان استقبالاً حافلاً للرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم، يضمّ مأدبة تليق بالأباطرة ومسابقة سومو وجولة جولف، إذ تحاول طوكيو خطب ودّ الرئيس الأمريكى على وقع مفاوضات تجارية مضنية.