قالت مصادر إن اجتماعاً ضم وزيرى الرى والزراعة مؤخراً تم فيه التشديد على ضرورة تطبيق القانون لوقف الزراعات المخالفة لمحصول الأرز فى المناطق غير المحددة له، وتطبيق العقوبات الخاصة بقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984، والتى تنص على حظر زراعات الأرز فى غير المناطق المصرح بها، وتوقيع المخالفة بالغرامة المنصوص عليها بالقانون وتحصيل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعات الأرز بالمخالفة طبقاً للقانون، مشددة على أن مبدأ التراجع عن العقوبات مرفوض.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على تنظيم حملات يومية لإزالة المشاتل المخالفة وغير المحددة فى المناطق المعلن لزراعتها فى مهدها، لافتة إلى أنه ستتم الإبادة الفورية لكل الزراعات المخالفة هذا العام عن طريق المبيدات، حيث تمثل الزراعات المخالفة خطورة على المقررات المحددة من المياه، والمخصصة لباقى المحاصيل فى الموسم الصيفى.

وطالبت «الرى» جموع المواطنين والمزارعين الالتزام بالمساحات المحددة لزراعة الأرز بكل محافظة لهذا العام، من منطلق الحفاظ على مياه نهر النيل من الهدر وترشيد استخدامها وتعظيم الاستفادة منها فى ظل محدوديتها، مشيرة إلى أن قرار تحديد زراعات الأرز بـ700 ألف فدان يسهم فى حسم شكاوى المزارعين من نقص مياه الرى خلال فترات أقصى الاحتياجات، كذلك يسهم فى تجنب شكاوى نقص المياه.