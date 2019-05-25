ألقت الأجهزة الأمنية في سوهاج، أمس، القبض على 5 أشخاص، لتعديهم بالضرب على نائب رئيس حي شرق سوهاج وإصابته بآلة حادة بكسر في الجمجمة، أثناء إيقاف بناء مخالف في برج سكني.

نُقل نائب رئيس الحي إلى مستشفي سوهاج الجامعي، وتم إخضاعه لعملية جراحية عاجلة، ونقله لغرفة العناية المركزة بعد نجاح الجراحة، وانتقل بسام عزام، السكرتير العام المساعد للمستشفى، لمتابعة إجراء الجراحة، والاطمئنان على صحة نائب رئيس الحي.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من الوحدة المحلية لحي شرق بقيام عدد من الأشخاص بالتعدي بالضرب على أعضاء حملة نفذها حي شرق سوهاج، وانتقلت الأجهزة الأمنية وتبين من الفحص إصابة عتريس السيد، نائب رئيس الحي بكسر في الجمجمة، إثر التعدي عليه بآلة حادة، وألقت الشرطة القبض على 5 متهمين في الواقعة.

وتبين من التحريات أن حملة الحي كانت تستهدف إيقاف أعمال بناء في برج سكني مخالف، وعقب وصول الحملة اشتبكوا مع عدد من الأشخاص من أقارب صاحب البرج ويدعي "فريد. ش"، يقيم بدائرة مركز المنشاه، وتبين أن رخصة العقار 5 أدوار فقط بينما قام المالك ببناء 6 أدوار مخالفة.

وأكد مصدر طبي بمستشفي سوهاج الجامعي، أن الإصابة عبارة عن كسر متخسف في الجمجمة، وتم نقل نائب رئيس الحي لغرفة العناية المركزة بعد إجراء العملية وحالته العامة مستقرة.

حُرر محضر بالواقعة، وجار عرض المتهمين علي النيابة العامة.