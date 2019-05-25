قال الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، إن التبادل العلمي والمعرفي الذي يحدث خلال المؤتمرات العلمية على مدار العام، من أهم أسباب انتشار العلوم وتطويرها.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "نجوم من جوه القلب" الذي تقدمه الإذاعية آمال العمدة خلال إذاعة "نجوم إف إم"، أن هناك فروق كبيرة بين مصر ودول الخارج في الإمكانيات والمناخ العملي، لكن في الوقت الحالي جارٍ الوصول لهذه الإمكانيات الكبرى.

وتابع "أوقات كثيرة يبحث الناس عن المعدات العلمية وينسون العلم نفسه وهذا خطأ فادح"، موضحًا أن الخبرة العلمية أهم من الآلة.