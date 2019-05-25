عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد.. ورفع درجة الاستعداد القصوى

ضربت عواصف ترابية شديدة محملة بالهواء الساخن، مساء أمس الجمعة، محافظة الوادى الجديد، وحجبت الرؤية على الطرق السريعة. من جانبه، قرر محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والوحدات المحلية، تحسبًا للتغييرات المناخية، والتقلبات الجوية.

وأكد المحافظ تفعيل غرفة العمليات والأزمات والكوار، للتعامل مع الأحداث الطارئة حين حدوثها، مشددًا على جميع الوحدات المحلية ومديرية الرى بالمتابعة المستمرة.

وفى السياق ذاته، رفعت المستشفيات والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف وإدارة المرور، حالة الطوارئ، تحسبًا لوقوع حوادث مرورية أو سقوط أشجار جراء الرياح التى تشهدها المحافظة.