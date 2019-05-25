أعلنت إنجي علاء عن بدء تصوير مسلسل "بلا دليل" بعد عيد الفطر.

وأضافت إنجي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن المسلسل من 35 حلقة، من إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج منال الصيفي.