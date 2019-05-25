ذهبت مجموعة من الطلبة إلى مركز تعليمي في ولاية غوجارات غربي الهند، الجمعة، من أجل تلقي تدريبات عن التصميم، دون أن يعرفوا أنهم سيلقون حتفهم هناك.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "تايمز أوف إنديا"، اليوم السبت، لقي 19 طالبا، 16 منهم إناث، مصرعهم نتيجة حريق اندلع في مركز تجاري بوسط مدينة سورات.

ولأن الحريق شب أيضا في مصعد المبنى، لم يتمكن الطلبة من الفرار، فحاول 12 منهم القفز من علو أربعة طوابق، لكن 3 منهم ماتوا جراء الارتطام الشديد بالأرض، وفق ما نقلت الصحيفة عن شهود عيان.

وأظهرت لقطات فيديو بثتها قنوات المحلية أناس يحاولون القفز من المبنى الذي داهمته النيران، فيما تصاعدت أعمدة الدخان.