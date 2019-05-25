قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، طلال الميهوب، إن زيارة القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر المرتقبة إلى روسيا، ستركز على ضرورة مكافحة الإرهاب.

وأوضح في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن زيارة المشير حفتر إلى موسكو ستتناول العديد من الملفات، إلا أن أبرزها ضرورة مواجهة الإرهاب، واتخاذ خطوات ومواقف واضحة من الدول الفاعلة والمؤثرة تجاه ما تقوم به تركيا وقطر من عمليات نقل الأسلحة والذخائر والمقاتلين الأجانب إلى الأراضي الليبية.

وأشار في بيانه، إلى أن: "إيقاف المعركة في طرابلس بات صعبا في ظل التطورات، وعملية الاقتحام الكبيرة قد تحدث في أي لحظة إلا أن القرار العسكري يعود للقادة في الميدان".

واستطرد: "ما يمكن فهمه الآن من سير العمليات هو أن الجيش يسعى للحفاظ على حياة المدنيين وسحب المقاتلين إلى خارج المناطق المدنية بما يسهم في استنزافهم بعيدا عن المناطق الآهلة بالسكان".

وأضاف المهيوب: "أن الشحنة التركية التي وصلت لدعم الإرهابيين أكدت للعالم من يدعم الإرهاب، كما اتضح الأمر لمجلس الأمن كما أن الكتائب والمليشيات الموجودة في طرابلس أكدت أن كل كتيبة أو جماعة تعمل بمفردها"، لافتاً إلى أن الجيش يقوم بمواجهة تلك العناصر بآلية منظمة ومنضبطة.

وطالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، المدنيين، بضرورة تجنب أماكن الاشتباكات في طرابلس، وتقديم الدعم للجيش لتخليص العاصمة من الجماعات الإرهابية.