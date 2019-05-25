أكد اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، أنه تم نقل موقف السيرفيس بميدان الدهار بوسط مدينة الغردقة إلى نهاية شارع المصالح، وذلك لتسببه بتكدس كبير بالميدان وإعاقة حركة السيارات، كما أدى إلى مظهر غير حضاري لميدان الدهار، حيث يعد أحد أهم ميادين الغردقة التي يجب الاهتمام بها والحفاظ عليها.

وشدد عبدالله، على ضرورة مراعاة راحة المواطنين، حيث وجه إدارة المرور بإلزام سائقي الميكروباص بتوصيل الراكبين حتى الموقف حتى لا يتحمل المواطن المسافة بين الموقف القديم والجديد، والذي سيسهل على المواطن استقلال ميكروباص آخر للجهة التي يريد الذهاب إليها في نفس الوقت من الموقف.

كان محافظ البحر الأحمر، افتتح أمس الجمعة، موقف الميكروباص الجديد بنهاية شارع المصالح بالغردقة ونقل جميع الميكروباصات من ميدان الدهار للموقف الجديد، كما تم غلق الموقف القديم نهائيا.

ويحتوي الموقف على جميع الميكروباصات المتجهة لمناطق عديدة من المدينة وتشمل (حفر الباطن، الأحياء، عربية، القرى، السقالة، وأبو عشرة)، كما يحتوي على دورات مياه لتوفير الخدمات بالموقف.