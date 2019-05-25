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قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إنه جرى توريد 208 آلاف و965 طنًا من القمح حتى صباح اليوم لشون وصوامع المحافظة.

وأضاف أن المساحة التي جرى حصادها حتى مساء أمس، بمدن ومراكز المحافظة بلغت 324 ألفا و414 فدانا من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة، التي تقدر بـ355 ألفًا و659 فدانًا.

وأوضح محافظ البحيرة، أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هي 33 شونة، متمثلة في 28 شونة عبارة عن مستودعات ومظلات خرسانية وهناجر، و5 صوامع مطورة، فضلًا عن 5 شون وصوامع تابعين للنوبارية تبلغ قدرتها الاستيعابية 436 ألفًا و740 طنا، وهي كافية لاستيعاب الكمية المنتظر توريدها.