عاد التيار الكهربائي إلى العريش والشيخ زويد وأجزاء من رفح، بعد انقطاع لعدة ساعات، حيث انقطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق بوسط العريش لإجراء الإصلاحات على الخطوط بطريق المساعيد غرب المدينة.

فيما عاد التيار الكهربائي لمدينتي الشيخ زويد ورفح بعد إصلاح الأعطال بمنطقة قبر عمير غرب المدينة.

وقال قسم الصيانة والإصلاحات بالعريش، إنه تم إيصال الكهرباء إلى جميع المناطق التي شهدت انقطاع للتيار الكهربائي بما فيها الخط المؤقت القادم لمدينتي الشيخ زويد ورفح.

وأدى انقطاع التيار الكهربائي لانقطاع الإنترنت وبعض أبراج شبكات الاتصال والمحمول.