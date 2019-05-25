بدأ الفنان محمد هنيدي في التحضير لجولته العالمية التي تحمل اسم "هنيدي لايف" التي يقدم من خلالها عروض "ستاند أب كوميدي" في أكثر من 20 دولة لمدة 6 أشهر، على أن يقام العرض الأول لـ"هنيدي لايف" يوم 22 سبتمبر المقبل في مدينة نيويورك على مسرح "بيكون ثياتر" في "ماديسون سكوير".

ويعكف "هنيدي" حاليا على اختيار النصوص المسرحية التي سيقدمها، وذلك عقب انتهائه من عروض مسرحيته الكوميدية "3 أيام في الساحل" خلال موسمي عيد الفطر والأضحى ليتفرغ بعدها تماما لجولته العالمية.

ويرافق هنيدي في جولته عازف الجاز اللبناني شادي الناشف والفنانة الشابة ندى موسى، كما سيعتمد على عدد من الوجوه الشابة للمشاركة في هذه العروض يجري اختيارهم من معهد الفنون المسرحية حاليا.