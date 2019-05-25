قال المخرج شكري أبو عميرة عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إن الاتفاق مع منصة watch it، يتضمن وضع التراث على المنصة، التي حققت أرقام خيالية في المشاركة خلال شهر رمضان خصوصًا أنها كانت تعرض مجانا.

وأضاف أبو عميرة، خلال مدخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن المنصة ستعرض المحتوى بعد شهر رمضان باشترك شهري، وسيكون لـ"ماسبيرو" نسبة كبيرة من الأرباح المحققة من عرض محتوى ماسبيرو، وسيزيد من الموارد المالية للهيئة.

وتابع أبو عميرة بأن الاتفاق مع Watch iT لا يتضمن بث أي من هذه المواد على قنوات تليفزيونية أو فضائية، وأنها حصلت على حق البث الرقمي فقط لا غير، وأن أي اتفاق بخصوص بث هذه المواد على قنوات مصرية أو عربية.

كانت منصة Watch iT استعدت لتحميل المحتوى الرقمي للمكتبة الرقمية للتليفزيون المصري، بعد توقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، والذي جاء في إطار الحفاظ على المحتوى المصري سواء ما جرى إنتاجه سابقا أو حاليا من التليفزيون المصري ويمتلك حقوقه الرقمية.