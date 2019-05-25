نفذت مديرية الصحة بالشرقية قافلة طبية، أسفرت عن الكشف المجاني وصرف العلاج لـ1451 مريضا بمركز أولاد صقر.

وقال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم تنفيذ قافلة طبية وعلاجية مجانية وذلك يومي الخميس والجمعة الموافق 23 – 24 مايو2019 بقرية راغب التابعة لمركز ومدينة أولاد صقر، وتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1451 مريض وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان شمل 68 حالة جراحة، 369 أطفال، 95 أمراض قلب، 189 باطنة، 81 نساء، 262 جلدية، 217 عظام، 68 حالة أنف وأذن، 102 حالات تنظيم أسرة.

وأضاف تم إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ105 مواطنين، كما تم عمل التحاليل المعملية اللازمة لـ120 حالة مقسمة إلى تحليل 58 عينة طفيليات و62 عينة دم.

كما تم عمل 11 حالة رسم قلب و8 حالات أشعة سينية، وذلك بمشاركة أخصائيين متميزين في تخصصات مختلفة، ومعمل دم كامل، ومعمل طفيليات، وجهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة تلفزيونية، كما تم تحويل 11 حالة لمستشفى الصوفية المركزي، وذلك لاستكمال الفحوصات الطبية المطلوبة وإجراءات تجهيزهم لإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم.