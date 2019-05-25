نشر الإعلام العسكري لكتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم، مقطع فيديو بعنوان "إعدادنا مستمر".

وأظهر الفيديو مقاتلي الوحدة الصاروخية وهم يقومون بتجهيز الصواريخ، ومجموعات أخرى تخوض تدريبات خاصة تحاكي عمليات اقتحام وإنزال وتسلل وإغارة لمواقع الاحتلال العسكرية، في رسالة واضحة، أن الكتائب جاهزة لأي مواجهة أو عدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وأكدت الكتائب أنها ستواصل الإعداد والتجهيز في صفوف مقاتليها للدفاع عن الشعب الفلسطيني المتشبث بأرضه، مشددةً على أن المقاومة التي يحتضنها شعبها، ستبقى الحصن المنيع لمواجهة المؤامرات المحدقة بقضيته الوطنية، وستدافع عنه بكل امكاناتها وطاقاتها الثورية الفولاذية التي يتمتع بها مقاتليها.

وعاهدت الكتائب أبناء الشعب الفلسطيني على مواصلة طريق المقاومة حتى تحقيق أمال وأحلام شعبنا بالحرية والعودة وتقرير المصير، وإخضاع الاحتلال لتنفيذ مطالب المقاومة المشروعة.