قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، بقبول الاستشكال المقام من المحامي حسين المطعني، شكلا، وفي الموضوع بالاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه المتضمن الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 26543 لسنة 72 ق، بإلغاء قرار الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة.

واختصم الاستشكال الذي حمل 39308 لسنة 73، وزيرة السياحة بصفتها، ورئيس قطاع شركات السياحة والمرشدين السياحيين ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة.

كانت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، ألغت قرار وزارة السياحة بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة، والتي تقدر بـ2000 ريال سعودي أو ما يقابلها بالجنيه المصري.