سقطت مروحية عسكرية أمريكية جنوب أفغانستان، وأعلن مسؤول في الجيش الأمريكي إصابة عدد من جنوده جراء هذا الهبوط.

وقال الكولونيل ديف باتلر المتحدث باسم البعثة العسكرية الأمريكية في أفغانستان، إن المروحية من طراز "بوينج CH-47 شينوك" اصطدمت بالأرض أثناء إنزال ركاب في ولاية هلمند، بحسب "روسيا اليوم".

وأكد المسؤول أن أفراد طاقم وركاب المروحية وعسكريين أفغان وأمريكيين تعرضوا لإصابات على حد سواء، مشيرا إلى أن وضع الجرحى مستقر، فيما دمرت المروحية بالكامل، موضحا أن الحادث لم ينجم عن إطلاق نيران معادية أو اشتباك.