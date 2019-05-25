تمكنت حملة أمنية في محافظة كفر الشيخ، من ضبط عدد من الأشخاص لاتهامهم في قضايا إتجار بالمخدرات والأسلحة، بمراكز مختلفة بأنحاء المحافظة.

وشن ضباط إدارة البحث الجنائي في كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء فريد مصطفى، مدير الأمن واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، عددًا من الحملات المتوازية بكل المراكز، لمكافحة الجرائم بصورها شتى وأحكام السيطرة الأمنية، لضبط العناصر الخطرة وذوي الأنشطة الإجرامية، وحائزي الألعاب النارية.

وخلال الحملة تم القبض على " ش.إ .أ "، 30عاماً، عاطل ومقيم بندر بيلا "مسجل شقي خطر تحت رقم1693/ج سرقات عامه"، وبحوزته طبنجه معدله عيار 9مم بقصد الدفاع، 50 جرام لمخدر الهيروين بقصد الإتجار، تحرر المحضر125/ 2019 جنايات قسم بيلا، و" ط. م. ب"،44 عامًا، عاطل ومقيم المرابعين، مركز كفرالشيخ سبق إتهامه في 3 قضايا ما بين "مخدرات، حريق عمد، مشاجرة وضرب، أخرهم رقم 153/ 2008 جنح مركز كفرالشيخ، مشاجرة وضرب"، وبحوزته بندقيه خرطوش تركي عيار12مم بقصد الدفاع ، 3 طلقات من ذات العيار، تحرر المحضر 191/ 2019 جنايات "أ د ط" مركز كفرالشيخ.

كما القى القبض "ز. م. ز"،31 عاما، عامل ومقيم الحلافي مركز الحامول، سبق إتهامه في القضية رقم 19097/ 2007جنح مركز الحامول "أداب عامه "، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 طلقه بقصد الدفاع، 70جرام لمخدر الهيروين بقصد الإتجار، 210جنيه، هاتف، تحرر المحضر9381/2019 جنايات مركز الحامول، كما تم ضبط 3 قضايا من قضايا المخدرات، والمضبوطات "250 جرام بانجو، 120 جرام هيروين".

كما تم القبض على "ع. ي. م"،30 عاماً عاطل، ومقيم بالكوم الطويل مركز بيلا" سبق إتهامه في القضية 7803/ 2006م جنح أ د ط مركز بيلا "سلاح بدون ترخيص "، وبحوزته 250 جرام لمخدر البانجو بقصد الإتجار، 50 جنيه وهاتف، تحرر المحضر4232/ 2019 جنايات مركز بيلا.