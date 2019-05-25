وافقت الدول الأعضاء في اتفاقية "أوتاوا" لحظر تصنيع واستخدام ونقل وتخزين الألغام المضادة للأفراد بمشاركة 164 دولة، في اجتماع مابين الدورتين الذي عقد الجمعة بقصر الأمم المتحدة بجنيف، وبالإجماع، على طلب السودان رئاسة اجتماع الدول الأعضاء 2020.

وكانت بعثة السودان الدائمة، برئاسة السفير عثمان أبوفاطمة آدم المندوب الدائم للسودان بجنيف بالإنابة، الذي قدم كلمة السودان في الاجتماع داعيا لرئاسة السودان للدورة 2020، والمركز القومي لمكافحة الألغام للأغراض الإنسانية قد بذلا جهودا فنية ومساعي دبلوماسية بتنسيق محكم مع مكتب الأمم المتحدة لخدمة مكافحة الألغام بالسودان، ولجنة دعم تنفيذ اتفاقية "أوتاوا" والمانحين والشركاء العاملين في برنامج الألغام، الأمر الذي أثمر تقدما ملحوظا في برنامج مكافحة الألغام في السودان، بحسب "المركز السوداني للخدمات الصحفية".

وذكر "المركز السوداني للخدمات الصحفية"، أنه بجانب ما أشارت إليه وأبرزته التقارير الدورية لبرنامج الألغام في السودان، من اهتمام للدولة ودعمها ومجهوداتها في إطار التزامها باتفاقية "أوتاوا"، وهو الأمر الذي أفضى إلى أن يتوج السودان برئاسة الدورة لاجتماع الدول الأعضاء، موضحا أن دولة النرويج ترأس الدورة الحالية للدول الأعضاء فيما سيتم نقل الرئاسة لجمهورية السودان من دولة النرويج بأوسلو، في نوفمبر من العام الحالي، ليترأس السودان بذلك الاجتماع الثامن عشر للدول الأعضاء في اتفاقية "أتاوا" في نوفمبر من العام 2020.