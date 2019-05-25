الحكم في دعوى تعديل أسعار الترابط بين فودافون وشركات اتصالات 22 يونيو

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من يوسف ابو زيد المحامي، وكيلا عن شركة فودافون مصر، والتي طالب فيها بإلغاء قرار الجهار القومي لتنظيم الاتصالات المتضمن تحديد وتعديل أسعار الترابط بين شركة فودافون وكافة شركات الاتصالات الأرضي المحمول، للحكم بجلسة 22 يونيو المقبل.

كانت الدائرة السابعة استثمار، بمحكمة القضاء الإداري، أصدرت حكما، في وقت سابق، بإلغاء قرار الجهار القومي لتنظيم الاتصالات المتضمن تحديد وتعديل أسعار الترابط بين شركة فودافون وكافة شركات الاتصالات الأرضي المحمول.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 30063 لسنة 63 الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات.