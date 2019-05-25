اليوم.. ياسمين الخطيب ضيفة بسمه وهبه في "شيخ الحارة"

تحل الإعلامية ياسمين الخطيب، اليوم، ضيفة في الموسم الثالث من برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة، في السابعة إلا ربع مساء، على فضائية "القاهرة والناس".

و"شيخ الحارة" هو برنامج حواري تقدمه الإعلامية بسمة وهبة للسنة الثالثة على التوالي، وتستضيف في حلقاته عددًا من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وينقسم البرنامج إلى 3 فقرات على مدى ساعة واحدة، وتتطرق بسمة في الحوار عن تساؤلات مثيرة للجدل في حياة ضيوفها.

واستضاف برنامج "شيخ الحارة" في أولى حلقات الموسم الثالث من البرنامج في رمضان 2019، الراقصه دينا والنجم أحمد آدم وآيتن عامر وأحمد سعد وإبراهيم سعيد والمحامي سمير صبرى وسمية الخشاب، وحققت الحلقات انتشارا واسعا، حيث زادت نسب المشاهدة على قناة "القاهرة والناس" ووصلت إلي 68 مليون مشاهدة وفقا لموقع social blade.