سيطرت قوات الجيش الوطني الليبي، اليوم، على معسكر اليرموك بالعاصمة طرابلس، وذلك حسبما نقلت "إكسترا نيوز" عن وسائل إعلام مختلفة.

وكانت قوات الجيش الليبي الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، تقدمت، نحو العاصمة طرابلس، لتحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية الموجودة في مدن المنطقة الغربية.

وسيطرت وحدات من الجيش الليبي على مدينة غريان جنوب طرابلس، وتمكنت من السيطرة على قاعدة تمنهنت الجوية جنوب البلاد، في إطار ملاحقة الجماعات الإرهابية بالمناطق الجنوبية.

ومن جانبها، عبَّرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، 4 أبريل الماضي، عن بالغ القلق من الاشتباكات التي اندلعت، في عددٍ من المناطق الليبية، وناشدت جميع الأطراف ضبط النفس ووقف التصعيد.

وأكد البيان، موقف مصر الثابت والقائم على دعم جهود الأمم المتحدة، والتمسُّك بالحل السياسي كـ"خيار وحيد" للحفاظ على ليبيا، وضمان سلامة ووحدة أراضيها، وحماية مقدرات شعبها وثرواته من أي سوء، مع تأكيد ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب واجتثاثه من كافة الأراضي الليبية.