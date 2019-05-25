حملات لرفع كفاءة الشوارع وإزالة الإشغالات بالميادين في الحوامدية

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة الحوامدية، حملات مكبرة لرفع كفاءة وتجميل الشوارع وإزالة الإشغالات بالميادين الرئيسية، ومخالفات المباني.

وقال الدكتور أشرف تامر، رئيس مدينة الحوامدية، إنه بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد، والمشرف العام على الأحياء والمدن، إن أجهزة المدينة تابعت أعمال تجريد ورفع الاتربة من شارع مصر أسيوط أمام مزلقان منى الأمير، وجارِ العمل حتى الانتهاء من باقي الشوارع على التوالي، وبإشراف أحمد قطامش ومجدي محب نائبا رئيس المدينة، ورفعت حافظ مدير النظافة.

وأشار تامر لـ"الوطن"، إلى أنه قام بصحبة محمد جمعة، مدير المرافق بمراجعة المرافق والطفوحات الناتجة عن الصرف الصحي والقيام بشفطها أول بأول، فضلًا عن تنظيف وتطهير وشفط المياه الناتجة عن الصرف بشارع الشيخ بالعزبة الشرقية.

وأكد رئيس المدينة، سرعة العمل الفوري والتواجد الميداني لحل المشكلات الطارئة سواء التي ترد عن طريق الشكاوى وإزالة أسبابها في المهد، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب ودهان البلدورات بمزلقان منى الأمير.