وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة وأهمية تكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين والمخالفين وتحرير المحاضر ضدهم للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيدا لهيبة الدولة.

ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، حملات مكبرة بالتنسيق والتعاون مع الادارات الزراعية والري والصرف وحماية الأراضي، بتأمين قوات من الشرطة، أسفرت عن إزالة 63 حالة تعد على أملاك الري والصرف بمركز شبراخيت بإجمالي مساحة 1027 مترا، و15 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بمساحة 4744 مترا خاصة بأملاك الصرف ومصلحة الكهرباء والميكانيكا وذلك بنطاق مدينة حوش عيسى والوحدة لقرية أبوالشقاف، وتم تنفيذ قرار إيقاف أعمال وفك الشدة الخشبية لمبنى مخالف بمنطقة الموقف أمام بوابة 7 عبارة شدات خشبية بدمنهور.

كما أزالت الحملات، 110 حالات تعد على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، بمساحة إجمالية 17 ألف و936 م٢ بمركز ومدينة كفر الدوار، تنوعت حالات التعديات ما بين 64 حالة تعدِ على أملاك الري بمساحة 3 آلاف و208 امتار بمسطاح ترعة المحمودية وبنطاق قرية بولين ، و29 حالة على الصرف بمساحة 12 ألف و 996 مترا بنطاق قريتي دفشو وسيدي غازي، و17 حالة تعلى الرقعة الزراعية بمساحة ألف و732 مترا بنطاق قرى "قومبانية أبو قير، بولين، زُهرة وكوم أشو" عبارة عن شدات خشبية ومباني بالطوب الأبيض وتشوينات وعشش.