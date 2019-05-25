رئيس جامعة المنيا يشيد بجهود منسقي الأنشطة الطلابية

أكد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا أن جهود منسقي الانشطة بكليات الجامعة خلال هذا العام وما بذلوه من عطاء يستوجب الشكر والثناء من إدارة الجامعة، مضيفًا أن عطائهم خلال هذا العام وإتقانهم وإخلاصهم لعملهم أثمر عن عام مميز للأنشطة الطلابية.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمنسقي الأنشطة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة العشرين، وبحضور الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

أضاف رئيس الجامعة، أن المحبة والعمل بروح الفريق الواحد هي سر النجاح في أي عمل مؤسسي، مؤكدًا أن حب العمل والانتماء للمكان هي التي تدفع صاحبه للعطاء دون انتظار ثناء أو شكر من أحد، قائلًا "أنه مجرد الشعور بالانتساب لجامعة المنيا وأننا أبناءًا لها يستوجب منا دائمًا أن نبذل قصارى جهدنا ونقدم ما لدينا لنتقدم بجامعتنا إلى مصاف الجامعات".

وقدم مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ومنسقو الانشطة بالكليات شكرهم وتقديرهم لرئيس الجامعة معبرين عن عرفانهم له؛ لما قدمه من تسهيلات أثًرت عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتعامله معهم بروح العمل الجماعي لإنجاز الهدف المنشود.