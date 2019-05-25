محافظ كفر الشيخ يصرف إعانة لسائق لودر تعرض لحادث أثناء عمله

قرر الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، صرف إعانة مالية عاجلة لسائق لودر تعرض لحادث أثناء تأدية عمله، نظرًا لظروفه الاجتماعية، وأنه لا يمتلك سوى راتبه، وذلك على خلفية وقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل أمام مدخل كوبري الشيخ مبارك الجديد على الطريق الدولي الساحلي، حيث إنه نتج عن الحادث تفحم كابينة السيارة وانقلاب الجزء الأخر منها، مما تسبب في إعاقة الطريق الدولي.

وقال بيان صادر عن المحافظة، استدعى نوبتجي الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، سائق اللودر "ر.ر" من منزله وعمل خط سير له وتوجه إلى موقع الحادث، وأثناء ربط سائق اللودر الجنزير باللودر من فوق السيارة المقلوبة، سقط من فوق السيارة على الرصيف، مما أدى إلى إصابته بكسر في قدمه اليمنى وكسر بزراعه الأيمن بكسور مضاعفة، وجرح أعلى الحاجب الأيمن بالوجه، وتم نقله إلى مستشفى بلطيم المركزي، ثم إلى مستشفى برج البرلس، حيث تم تركيب شريحتين، ومسامير في الزراع والساق اليمني.

اوضح محافظ كفرالشيخ، في البيان، أن هذا واجبنا تجاه أبنائنا ورعايتهم من أولى اهتمامتنا.