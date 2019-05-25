قالت المهندسة سحر لطفي، رئيس مدينة جمصة، إنه يجري إعادة تأهيل وتطوير حديقة 30 يونيو وإنشاء مقاعد جديدة وترميم المقاعد المتهالكة وعمل أحواض زهور وورود وتركيب بلدورات تجميلية جديدة، استعدادا لموسم الصيف.

وأضافت رئيس مدينة جمصة، في تصريحات صحفية، أن العمل مستمر في زراعة أشجار جديدة، وعمل مسح شامل ورفع القمامة والمخلفات بشوارع المدينة ومنطقة أمون وأمام "مسجد نمره" وإزالة الحشائش الضارة بالجزر النباتية بالطريق الدولي ورفع المخلفات بشارع فخر الدين خالد وشوارع تقسيم 15 مايو.

وأشارت إلى أنه في إطار أعمال المقاومة الأرضية يقوم المجلس يوميا برش المبيدات، للقضاء علي الناموس والبعوض والحشرات الناقلة للأمراض، للحفاظ على الصحة العامة، كما تم إصلاح خط مياه بقطر بوصه ونصف بجوار نادي المنصورة .

وأوضحت أن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، يتابع أولا بأول أعمال تطوير ورفع الكفاءة التي تجري في مدينة جمصة، وشدد مرارا على ضرورة عودة المظهر الحضاري للمدينة بما يليق بأهلها وزوارها.