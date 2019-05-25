أعلنت وزارة التخطيط، اليوم، تشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية لصندوق مصر السيادى، لإدارة أصول الدولة غير المستغلة بالشراكة مع القطاع الخاص، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء التخطيط والاستثمار والمالية، وأحد نائبى محافظ البنك المركزى، فضلاً عن عضوية 7 من ذوى الخبرة، هم شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق، وصادق وهبة المؤسس والشريك الإدارى لشركة ISquared Capital العالمية لاستثمارات البنية التحتية، ومحمد يونس مؤسس ورئيس مجموعة كونكورد الدولية للاستثمارات، وطه محمود خالد المؤسس والشريك الرئيسى لمؤسسة BDO، وحسين شكرى رئيس مجلس إدارة «إتش. سى» للأوراق المالية والاستثمار المصرية، وعادل اللبان الرئيس التنفيذى والمدير العام للبنك الأهلى المتحد، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى.

وضمت قائمة الأعضاء من ذوى الخبرة: نيفين الطاهرى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دلتا شيلد للاستثمارات المالية، وحسن الخطيب مدير الاستثمار المباشر بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسس وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة «مصر الخير»، ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك عوده - مصر، ومحمد طارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية وتوليه رئاسة مجلس إدارة مجموعة القاهرة للدواجن، ومجلس إدارة شركة النشا والجلوكوز، ومحمد يحيى زكى كأحد خبراء الهندسة الاستشارية وقطاع التشييد.

"مسئول" لـ"الوطن:": الإعداد لأول اجتماع لاختيار مدير تنفيذى قبل 30 يونيو.. وبدء المهام أول يوليو

وينص النظام الأساسى للصندوق على أن تشكيل مجلس إدارته يتكون من الوزير المختص (وزير التخطيط) رئيساً لمجلس الإدارة، غير تنفيذى، إلى جانب ممثل عن الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار و5 أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة فى المجالات الاقتصادية والقانونية وشئون الاستثمار أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق لتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.

وكشف مسئول حكومى لـ«الوطن» أن الحكومة تستعد حالياً لعقد أول اجتماعات مجلس إدارة «الصندوق»، وأن أول مهامه ستكون الاختيار بين 4 مرشحين لشغل منصب المدير التنفيذى، مؤكداً أن المرشحين الأربعة يعملون فى قطاعات الاستثمار وإدارة الأعمال. وتوقع المسئول رافضاً الكشف عن اسمه، عقد أول اجتماع بعد العيد، قبل نهاية العام المالى الحالى، فى 30 يونيو، على أن يبدأ «الصندوق» مباشرة مهامه بدءاً من العام المالى المقبل، أول يوليو.

وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن تشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية لصندوق مصر السيادى يضم نخبة من ذوى الخبرة فى مجالات مختلفة.