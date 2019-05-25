شهدت قرية شبرا بلوله التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية مساء اليوم واقعه مقتل أمين شرطة في العقد الرابع من عمره على يد شقيقه باستخدام "منجل" في مشاجرة على أثر مشادات كلامية نتيجة خلافات عائلية وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفي السنطة المركزي.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور مركز السنطة يفيد باندلاع مشاجرة بقرية شبرابلولة مركز السنطة.

كما باشرت القيادات الأمنية تحت إشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية والرائد أحمد سامي مصلح مفتش فرع البحث الجنائي بمركزي السنطة وزفتي، وتبين شروع فلاح بالتعدى على شقيقه "أمين الشرطة " بالضرب باستخدام منجل بسبب خلافات بينهما.

كما ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.