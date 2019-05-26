وصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إلى القاهرة، بعد جولة رعوية للكنائس القبطية الأرثوذكسية بألمانيا وسويسرا وإنجلترا، استغرقت أسبوعين، دشن خلالها خمس كنائس أربع منها بألمانيا، وواحدة بزيورخ بسويسرا، وعقد عدة اجتماعات رعوية وتعليمية وإدارية مع أقباط المهجر ومجالس الكنائس ورعاتها من الأساقفة والكهنة.

وكان من أبرز أنشطة البابا إلى جانب تدشين الكنائس افتتاح مركز لخدمة الشباب وحضوره العرض المسرحي "ستيفانيا" والذي قدمه فريق المسرح التابع لكنيسة السيدة العذراء والشهيد مرقوريوس بمدينة أونا الألمانية.

وعلى المستوى الرسمي التقى البابا بسفراء مصر بالدول التي زارها، كما استقبله وزاره العديد من المسؤولين المحليين بكل المدن التي زارها.وكان المشهد الأبرز في زيارة البابا تمثل في الاستقبال الحافل الذي أُستقبِل به من قبل الشعب القبطي في كل الكنائس التي زارها، أطفالًا وكبارًا، وكذلك الشخصيات الرسمية التي التقاها.

وعلى الصعيد الإعلامي أجرى البابا عدة مقابلات صحفية وتليفزيونية في ألمانيا وسويسرا، كما إجرى بعض الفحوصات الطبية إذ يعاني من انزلاق غضروفي خضع بسببه لجراحة في 2017.