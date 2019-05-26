قرر المستشار السيد عزاز، رئيس نيابة كرموز، اليوم، حجز سائق اللودر المتسبب في انفجار ماسورة غاز طبيعي بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية، ما أسفر عن تفحم 9 سيارات ومركبة توك توك بالكامل، لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

وأمرت النيابة العامة باستدعاء مسؤولي شركة المقاولات، التي تقوم بأعمال الحفر إلى سراي النيابة للتحقيق، وتشكيل لجنة فنية من شركة الغاز والدفاع المدني والأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحادث.

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد حدوث كسر بماسورة غاز طبيعي واشتعال النيران بها أثناء أعمال الحفر بجوار كوبري راغب.

انتقل اللواء أحمد بسيوني، سكرتير العام المحافظة، واللواء محمود حسن نائب مدير الأمن، واللواء عبد الفتاح إبراهيم، نائب مدير الأمن لقطاع وسط، واللواء شريف أبو خيار مساعد مدير الأمن، والعميد جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وجرى إغلاق صمامات الغاز لمنع حدوث تسريب من قبل شركة "ناتاجاس" وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وإخماد اندلاع اللهب.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، إن الحادث وقع جراء قيام أحد الحفارات القائمة بأعمال التطوير بالمنطقة بكسر غير مقصود بماسورة الغاز مما أدى إلى نشوب الحريق واحتراق 9 سيارات وتوك توك دون وقوع خسائر بشرية.

أخطرت النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وباشرت النيابة العامة التحقيق.