تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الأحد، 26 مايو، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

استكمال امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الثاني

تستأنف امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الثاني 2019/2018 لمادة الرياضيات في الساعة التاسعة صباحاً للفترة الصباحية للمدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والساعة الواحدة ظهراً للفترة المسائية للمدارس الخاصة والمعاهد القومية.

تسليم خطابات الندب للمشاركين في امتحانات الثانوية العامة

تبدأ الإدارة العامة لامتحانات الثانوية العامة بقطاعاتها الأربعة على مستوى الجمهورية في تسليم خطابات الندب للمشاركين في أعمال الامتحانات كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير الامتحان والملاحظين والمعاونين وتقدير الدرجات.

حفل إفطار للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر

تنظم مؤسسة الدكتور حمدي طه للتكافل الاجتماعي، الأستاذ بجامعة الأزهر، حفل إفطار للطلاب الوافدين بحضور الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، وعمداء الكليات، وذلك بمقرها أمام المركز الطبي للمقاولات العرب بطريق الأوتوستراد.

شركة مصر للطيران تسير 20 رحلة إلى جدة والمدينة

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران 20 رحلة إلى جدة والمدينة، وذلك بمعدل 16رحلة جوية تقلع من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة و4 رحلات من مطار برج العرب.

حفل غالية بن علي بالمسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية

تستضيف دار الأوبرا المصرية حفل الفنانة والمطربة التونسية غالية بن علي، وذلك في تمام التاسعة والنصف مساءً على خشبة المسرح المكشوف، بمقر دار الأوبرا.

فتح باب التقديم لمسابقة الإيفاد الدائم لعام 2019 للأئمة بمحافظة شمال سيناء

يفتح باب التقديم لمسابقة الإيفاد الدائم لعام 2019 للأئمة بشروط أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة وأن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية في قطاع الدعوة لا تقل ست سنوات، وأربع سنوات بالنسبة للمتقدمين من الأئمة العاملين بمحافظة شمال سيناء.

انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس"

تنطلق بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس" ثاني البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام" في العاصمة الفرنسية باريس وتستمر منافساتها حتى يوم 9 يونيو المقبل على الأراضي الترابية بمشاركة أبرز نجوم اللعبة البيضاء.

مباراة الزمالك و نهضة بركان في عودة نهائي كأس الكونفدرالية

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي الزمالك و نهضة بركان المغربي في عودة نهائي كأس الكونفدرالية و ذلك في العاشرة مساء على استاد برج العرب.