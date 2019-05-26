لقي شخص مصرعه، بينما أصيب اثنين آخرين في مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية الدوير التابعة لمركز صدفا في محافظة أسيوط.

وأخطر اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، من مأمور مركز شرطة صدفا بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية ووقوع تبادل لإطلاق النار بين عائلتين بقرية الدوير، وأنباء عن وقوع وفيات ومصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف، وجرى السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النيران.

وأشارت التحريات التي قام بها فريق مباحث المركز إلى وقوع مشاجرة بين أحد أبناء عائلتين بينهما خصومة قديمة أطلق على إثرها أحدهما النيران على أحد أبناء العائلة الأخرى ولقي مصرعه في الحال، كما أسفر ذلك عن إصابة شخصين آخرين بطلق ناري طائش تصادف مرورهما في أثناء المشاجرة.

نقلت الجثة وجرى التحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة وضبط طرفا المشاجرة، وحرر المحضر اللازم، ويجري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.