استمرارًا لسياسة الحكومة المصرية لدعم وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق النفع لكافة الأطراف والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة الهائلة الموجودة بالقارة السمراء، يتوجه الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات ونقطة الاتصال عن مصر في المبادرة الأفريقية للطاقات المتجددة AREI ـ إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في الاجتماع الثالث للجنة الفنية للمبادرة، والمقرر عقده خلال الفترة من 27 إلى 30 مايو الجاري.

وأوضح الدكتور عمران، أنه من المقرر، أن يتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بعرض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات مبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة (AREI)، التي تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة، بالإضافة إلى عرض المشروعات التي تطابق المعايير الخاصة بالمبادرة لاعتمادها، وسيتم عقد عدد من الاجتماعات مع نقاط الاتصال الإقليمية بالاتحاد الأوروبي.

هذا ومن المقرر، أيضا أن يتم خلال الاجتماعات التحضير للاجتماع الوزاري، الذي سيعقد على هامش منتدى الطاقة في غينيا كوناكري، والتحضير لمجلس الإدارة الاستثنائي لمبادرة لـAREI المقرر عقدهما في يونيو المقبل.

وجدير بالذكر، أنه قد تم تشكيل اللجنة الفنية للمبادرة من نقاط الاتصال للدول أعضاء مجلس إدارة المبادرة (5 نقاط اتصال وهم مصر، غينيا، كينيا، ناميبيا، وتشاد)، بالإضافة الي ممثل عن كل من مفوضية الاتحاد الافريقي ومفوضية الاتحاد الأوروبي وفرنسا، ليكون العدد الإجمالي 8 بخلاف ممثلي وحدة التنفيذ المستقلة (IDU)، كما عرضت مصر إمكانية المساهمة بعدد 2 خبير للمشاركة في أعمل اللجنة على نفقة الوزارة، وذلك في حالة إذا كان حجم العمل المطلوب من اللجنة كبير بالنسبة لعدد أعضاء اللجنة، وقد رحب السيد رئيس جمهورية غينيا والحضور بهذا العرض المصري.

ويشار إلى أن مصر كانت داعمة للمبادرة الأفريقية للطاقات المتجددة AREI منذ إطلاقها في عام 2015 في باريس، وحتي اليوم، وذلك من أجل تحقيق الأهداف الطموحة للقارة الأفريقية، ولن تدخر أي جهد للدفع بهذه المبادرة إلى الأمام.