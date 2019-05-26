قالت داليا يوسف عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، رئيس جمعية الصداقة المصرية البريطانية، إنّها ستعاود تجديد طلب تشكيل بعثة لطرق الأبواب بمشاركة عدد من النواب، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، لتوضيح الحقائق عن جرائم وأكاذيب جماعة الإخوان، في ظل توجه ترامب لتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية.

وأضافت داليا لـ"الوطن" أنّ الأرض أصبحت ممهدة لتحقيق هذا الأمر، في ظل الصراعات التي يشهدها العالم، وزادت: "منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توجهه لتصنيف جماعة الإخوان (منظمة إرهابية)، بدأت من القاهرة اتصالات مكثفة مع أعضاء الكونجرس ودوائر مهمة بالسياسة الأمريكية، بهدف دعم هذا الاتجاه وتوضيح الصورة كاملة حول حقيقة الجماعة، ودور القيادة السياسية في مصر في مواجهة الإرهاب.