طلاب أولى ثانوي بأسيوط يؤدون امتحان الرياضيات إلكترونيا

أدى، اليوم، طلاب الصف الأول الثانوي بأسيوط، امتحان مادة الرياضيات بالنظام الإلكتروني "التابلت" دون شكاوى.

وقال صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن جميع المدارس أدت الامتحان بالتابلت عدا مدرستين في إدارة منفلوط لم يتمكنا من الدخول على الموقع لأسباب تقنية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن 21 ألف و307 طلاب وطالبات يؤدون امتحانات الصف الأول الثانوي في 105 مدارس على مستوى المحافظة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018- 2019، لافتا إلى أن الامتحانات تعقدعلى فترتين، الفترة الصباحية تضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل، والفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.