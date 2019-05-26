قال أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنَّ المجلس يعيد تأكيد احترامه للأحكام القضائية؛ خاصة تلك التي تتصل بنشاط المجلس والذي صدر أحدها اليوم من محكمة القضاء الإداري برفض دعوى إلزام المجلس بوقف بث برنامج "رامز في الشلال".

وأوضح "سليم، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنَّ الحكم الأخير برفض دعوى رئيس الزمالك يؤكّد أنَّ الإجراءات التي يتخذها المجلس صحيحة وتتفق وصحيح القانون.

قالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، في حيثيات حكمها بعدم قبول دعوى رئيس الزمالك التي تطالب بإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوقف برنامج "رامز في الشلال" على قناة "MBC مصر"، إنَّ القناة لم تحصل على ترخيص من المنطقة الإعلامية الحرة وتبث من دبي، وبالتالي هنك انتفاء القرار الإداري.

وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنَّه في ظل هذا الوضع لا يجوز إلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف برنامج تبثه القناة، لأن هذا يخرج عن اختصاص المجلس طبقًا للقانون.