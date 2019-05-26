رئيس "صناعة النواب" عن وزيرة التضامن: تفكر خارج الصندوق

أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتفكير الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي لمواجهة الأزمة السكانية التي أصبحت تمثل خطرًا داهمًا على مسيرة الإصلاح الاقتصادي؛ التي بدأ الشعب المصري يجني ثمارها بعد النجاح الكبير وغير المسبوق الذي حققه الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الملف.

وأعلن "عامر"، في بيان صادر اليوم، عن تأييده التام والمطلق لفكر الدكتورة غادة والي، واصفا إياه بـ"تفكير خارج الصندوق لمواجهة غول الانفجار"، مشيدا بتنفيذ برنامج "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية بين ـسر برنامج "تكافُل"، وبدء الوزارة في استخدام اليات فنية متمثلة في مسرح الشارع على مدى أيام وليالي رمضان للتوعية بالقضية السكانية وذلك على مستوى محافظات المشروع كجزء من التوعية المجتمعية التى يعتمد عليها البرنامج.

ولفت إلى أن الوزارة نفذت عبر البرنامج 20 عرضا على مستوى 20 مركزا بمحافظات المشروع العشر، على ـن تقدم العروض بالمراكز الأكثر كثافة سكانية والمستهدفة من البرنامج خاصة مع التقدم الذي يجده البرنامج، موضحا أنه جرى تنفيذ 946 ألفًا 111 زيارة طرق أبواب خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2019 وتحويل 141 ألفًا و300 سيدة للوحدات الصحية وعيادات "2 كفاية" لتلقي خدمات تنظيم الأسرة بالمجان.

يشار إلى أن برنامج "2 كفاية" يستهدف رفع وعي الأسر المستهدفة بمفهوم الأسرة الصغيرة حيث يستهدف الحد من الزيادة السكانية بين 1.148.861 أسرة مستفيدة من برنامج تكافُل، والارتقاء بالخصائص السكانية لها، ويتم ذلك يتم بالتعاون مع 92 جمعيه أهلية، وبتمويل يصل إلى 100 مليون جنيه في المحافظات العشر الأكثر فقرا والأعلى خصوبة، إضافة إلى دوره في تنمية الكوادر البشرية العاملة في مجال تنظيم الأسرة على مستوى نطاق التنفيذ وتنفيذ حملات توعية محلية وقومية مع رفع كفاءة عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية لتقديم خدمة متميزة.