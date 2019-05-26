"طاقة البرلمان" تطالب البترول تقديم خطتها للاستفادة من ترسيم الحدود

طالبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وزارة البترول والثروة المعدنية بتقديم رد كتابي على طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة شادية خضير حول دور الحكومة وخطتها في الاستفادة من تقسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية في البحث والتنقيب عن الغاز والبترول.

كما طالبت بالرد على طلب إحاطة للنائبة نفسها عن عدم استكمال مستشفى قطاع البترول بالتجمع والتي وضع هيكله الخرساني منذ 10 سنوات وحتى الآن لم يكتمل وتساءلت النائبة في طلب الإحاطة عن سبب التوقف عن الأعمال وما المبالغ التي تم رصدها للمستشفى ومن القائمين عن التنفيذ.

وقال النائب عصام بركات وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، إن النائبة في زيارة للأراضي المقدسة لأداء شعيرة العمرة وطالبت رسميًا الرد على طلبيها كتابة جاء ذلك خلال الاجتماع الاول للجنة اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة برئاسة عصام بركات وكيل اللجنة.