منذ إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الجمعة الماضية، موعد استقالتها من منصبها في 7 يونيو المقبل، توجهت الأنظار عقب ذلك إلى خليفتها، لتتعدد التوقعات بين الكثيرون منهم بوريس جونسون وزير الخارجية السابق، وساجد جاويد وزير الداخلية، فضلا عن عددا آخرون بدأوا في إعلان ترشحهم للمنصب، من بينهم دومنيك راب وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي السابق.

ويعد راب هو سادس مرشح يدخل السباق لخلافة تيريزا ماي في رئاسة الحكومة متعهدا بالنضال من أجل الوصول إلى اتفاق أكثر عدلا بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال راب، في مقال بصحيفة "ميل أون صنداي"، إن "الخروج من الاتحاد الأوروبي بشكل ناجح يتطلب التركيز والانضباط والتصميم.. وكمحام سابق بوزارة الخارجية ووزير سابق لشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لدي الخبرة للقيام بذلك".

وترصد "الوطن" أبرز المعلومات عن المرشح الجديد لخلافة ماي:

- ولد في 25 فبراير 1974 في باكينجهامشير في المملكة المتحدة، أي يبلغ من العمر 45 عاما.

- نائب ليبرالي شهير في حزب المحافظين.

- محامٍ سابق في القانون الدولي.

- يشكك تماما في الاتحاد الأوروبي ومن مؤيدي الخروج.

- قاد حملة من أجل التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء بعام 2016.

- جرى تعيينه وزيرا لـ"بريكست" في يوليو 2018، حيث قال حينها المتحدث الرسمي باسم تيريزا ماي، إن راب من أشد الأوروبيين استحسانا لنيل هذا المنصب ما دفع رئيسة الوزراء لتعيينه للعمل معهم على تحقيق رغبات الشعب البريطاني.

- استقال بعد 4 أشهر من ذلك، وتحديدا في 11 نوفمبر الماضي، بسبب خلافه مع ماي حول اتفاق الخروج الذي توصلت إليه مع المفوضية الأوروبية.

- كتب في رسالة استقالته، التي نشر نصها في حسابه على "تويتر"، أنه "لا يمكنني التوفيق بين شروط الاتفاق والوعود التي قطعناها للبلاد في بيان حزبنا، أعتقد أن نظام التسوية المقترح لإيرلندا الشمالية يشكل تهديدا حقيقيا لسلامة أراضي المملكة المتحدة".

- انتخب عضوا في البرلمان البريطاني عام 2010.

- تولى منصب وكيلا برلمانيا بوزارة العدل في 12 مايو 2015.

- شغل عدة مناصب حكومية رفيعة المستوى، منها وزير الدولة لشؤون الإسكان، ووزير الدولة للشؤون القضائية.